Доработка виджета на движке WordPress

Стянул с одного сайта виджет в котором используются 3 блока одновременно (табы) ВКонтакте, Facebook и Twitter. Подключил скрипты, css. Сам блок отображается, а содержимого нет. Поставил этот же код на отдельной странице сайта, всё работает. Нужно найти и исправить ошибку. Просьба написать цену, которую вы возьмёте за проделанную работу.

Изображение самого блока прикрепил.