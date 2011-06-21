Доработка виджета на движке WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки127 просмотров
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Стянул с одного сайта виджет в котором используются 3 блока одновременно (табы) ВКонтакте, Facebook и Twitter. Подключил скрипты, css. Сам блок отображается, а содержимого нет. Поставил этот же код на отдельной странице сайта, всё работает. Нужно найти и исправить ошибку. Просьба написать цену, которую вы возьмёте за проделанную работу.

Изображение самого блока прикрепил.

WordPress
12 лет назад
zex2
39 летАлбания
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
headset
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Все было выполнено чётко и быстро. В течении 10 минут проблема была устранена. Огромное спасибо за помощь.
Один из тех заказчиков, с которыми просто приятно работать: четко поставленная задача, прямые ответы на возникающие вопросы (которых, с учетом предыдущей характеристики, практически не остается) и своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством!
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