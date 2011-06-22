Дано: сайт csat.ru Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS. Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ. Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной ...
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Подправить XML парсер(написан на php), научить понимать вложенные теги.
Парсер пишет в базу данные из xml файла. В файле могут встречаться теги с одинаковыми именами, но разной вложенностью нужно настроить извлечение информации из нужного места.
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