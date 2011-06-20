Доработать javascript

Дано: сайт csat.ru Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS. Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ. Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной ...
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Установил на сайт кликандер, реализованный через JavaScript. По описанию партнерки, при клике на странице моего сайта, должна открыться реклама в неактивном окне браузера, однако это выполняется только для Internet Explorer. В Opera и Firefox рекламная страничка открывается в активном окне браузера, а страничка сайта переходит в неактивное. Необходимо, чтобы рекламамная страничка открывалась в неактивной вкладке (окне) браузера. Ниже приведено описание работы кликандера с официального сайта партнерки:
"BodyClick(ClickUnder) - это всплывающее окно браузера, которое появляется один раз в сутки для каждого уникального посетителя Вашего сайта при клике на любую точку экрана. Всплывающее окно появляется под окном браузера с Вашим сайтом, не перекрывая посетителю обзор, и не раздражая его, тем самым оставаясь незамеченным. Обнаруживают его только тогда, когда пользователь закрывает все окна для завершения работы."
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