Доработать javascript

Установил на сайт кликандер, реализованный через JavaScript. По описанию партнерки, при клике на странице моего сайта, должна открыться реклама в неактивном окне браузера, однако это выполняется только для Internet Explorer. В Opera и Firefox рекламная страничка открывается в активном окне браузера, а страничка сайта переходит в неактивное. Необходимо, чтобы рекламамная страничка открывалась в неактивной вкладке (окне) браузера. Ниже приведено описание работы кликандера с официального сайта партнерки:

"BodyClick(ClickUnder) - это всплывающее окно браузера, которое появляется один раз в сутки для каждого уникального посетителя Вашего сайта при клике на любую точку экрана. Всплывающее окно появляется под окном браузера с Вашим сайтом, не перекрывая посетителю обзор, и не раздражая его, тем самым оставаясь незамеченным. Обнаруживают его только тогда, когда пользователь закрывает все окна для завершения работы."