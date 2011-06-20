Извлечение данных из файла Office Excel

Необходимо сделать сервис (скрипт) позволяющий извлекать данные из ячеек в таблице, и вставлять данные в страницу на php. Решение любое. Детальное и полное ТЗ будет представлено исполнителю работ.

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