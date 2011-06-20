Отверстать псд и одеть на любую cms

1) http://pics.kz/s6/64/79/8f/64798f44e3f3a5060dfa0381ed4d3e51.png главная

2) http://pics.kz/s6/f6/ba/7f/f6ba7fbfde8169e3d05cb9f462c95051.png это контакты

3) http://pics.kz/s2/08/ac/6c/08ac6cefe719cb885d302971f50fc8d5.png это обычная инфостраница привязанная к боковой навигации

4) http://pics.kz/s3/92/f6/a8/92f6a81ed6b5c1f9e96808100c057a86.png это блог и новости, комментариев нет. блог и новости одно и то же. последнее из блога выходит в боковую часть сайта. просто на странице блога наверно из боковухи надо убрать последние новости

5) страница остеопатия в вопросах и ответах http://pics.kz/s6/f8/2e/19/f82e192b9cef2df24b954345d01b11a9.png

страница отзывов http://pics.kz/s6/09/cf/93/09cf93a23c9adb47b85b30da44dc092d.png человек пишет отзыв и он появляется после модерации