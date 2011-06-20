Сверстать шаблон на danneo.cms

Добрый день. Нужно собрать ссылки в желтом квадратикес rssportal.ru На таких страницах: http://rssportal.ru/feed/13333 Ссылка *.xml, после которой идет текст: [скопировать в буфер обмена] Я указываю категорию (например "Новости и СМИ") и скрипт собирает со всех страниц этой категории ссылки ...