Доработки joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Есть сайт на joomla 1.5 и virtuemart 1.1.4

нужно немного расширить функционал. описание прикреплено в файле.

жду от вас сроков и цену.

Joomla
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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