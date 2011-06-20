Доработки joomla

Сделать загрузку прайса в формате xml на сайт. Сайт сделан на движке modx.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на joomla 1.5 и virtuemart 1.1.4
нужно немного расширить функционал. описание прикреплено в файле.
жду от вас сроков и цену.
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