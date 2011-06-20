Довести до ума сайт туристической компании

Сделать загрузку прайса в формате xml на сайт. Сайт сделан на движке modx.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на Joomlе www.nergo-travel.ru
шаблон Yoo Daylight
Требуется довести до ума, чтобы сайт воспринимался пользователями нормально.
В идеале хочется видеть представления как на прикрепленных картинках:::
шапка
основное меню
основная часть: поиск туров, готовые предложения, горящие
левое меню: подробное
правое меню: по странам
футер: координаты агенства
Если для вас критично Yoo Daylight
есть список шаблонов, нам симпатичных
JV Piat JV Mojow JV Winto BT Holiday YJ You Travel YT Royal Plaza S5 Get Reserved
IT TheLodge ZT Morbi RT Infuse YJ Destination
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