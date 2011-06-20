Довести до ума сайт туристической компании

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Имеется сайт на Joomlе www.nergo-travel.ru

шаблон Yoo Daylight

Требуется довести до ума, чтобы сайт воспринимался пользователями нормально.

В идеале хочется видеть представления как на прикрепленных картинках:::

шапка

основное меню

основная часть: поиск туров, готовые предложения, горящие

левое меню: подробное

правое меню: по странам

футер: координаты агенства

Если для вас критично Yoo Daylight

есть список шаблонов, нам симпатичных

JV Piat JV Mojow JV Winto BT Holiday YJ You Travel YT Royal Plaza S5 Get Reserved

IT TheLodge ZT Morbi RT Infuse YJ Destination

12 лет назад
vic7920
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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