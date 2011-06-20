Довести до ума сайт туристической компании

Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов). Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Будет отлично, если человек возьмет ...