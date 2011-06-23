Система учета заказчиков

Необходим скрипт учета заказчиков на РНР+MySQL.

Требования:

- Поля для ввода: ФИО, Контактные данные (текстовое поле), Сумма оплаты, Количество товара 1, Количество товара 2 (вводятся вручную), Дата оплаты, Дата следующей оплаты, Комментарии админа. Дата вводится вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ.

- Админка будет паролиться через .htaccess, так что авторизацию можно не делать (скрипт для внутренних нужд)

- При заходе в админку на главной странице показывается список заказчиков, у которых срок следующей оплаты менее месяца(более срочные вверху), отдельно цветом(болдом) выделяются заказчики, которым срок следующй оплаты менее 7 дней, блок с заказчиками, у которых следующий платеж просрочен.

- Поиск по всем полям

- Сортировка по дате оплаты/следующей оплаты (восходящая-нисходящая), По ФИО - в алфавитном порядке

- Постраничная разбивка заказчиков (количество отображаемых на странице настраивается в скрипте)

- Редактирование любых полей базы (ссылка на имени заказчика - открывается отдельная страничка с его данными, там редактирование)

- Удаление любого поля базы (с подтверждением / алертом)

- Табличное отображение всех заказчиков

- Каждой записи присваивается уникальный ID

Клиентская часть

- при вводе ID в форму клиент попадает на страницу статистики, где показаны все вышеуказанные поля, кроме комментария администратора. Поля он менять не может, только статистика.