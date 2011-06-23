Система учета заказчиков

$60
Веб-программированиеЗавершен10 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим скрипт учета заказчиков на РНР+MySQL.

Требования:

- Поля для ввода: ФИО, Контактные данные (текстовое поле), Сумма оплаты, Количество товара 1, Количество товара 2 (вводятся вручную), Дата оплаты, Дата следующей оплаты, Комментарии админа. Дата вводится вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ.

- Админка будет паролиться через .htaccess, так что авторизацию можно не делать (скрипт для внутренних нужд)

- При заходе в админку на главной странице показывается список заказчиков, у которых срок следующей оплаты менее месяца(более срочные вверху), отдельно цветом(болдом) выделяются заказчики, которым срок следующй оплаты менее 7 дней, блок с заказчиками, у которых следующий платеж просрочен.

- Поиск по всем полям

- Сортировка по дате оплаты/следующей оплаты (восходящая-нисходящая), По ФИО - в алфавитном порядке

- Постраничная разбивка заказчиков (количество отображаемых на странице настраивается в скрипте)

- Редактирование любых полей базы (ссылка на имени заказчика - открывается отдельная страничка с его данными, там редактирование)

- Удаление любого поля базы (с подтверждением / алертом)

- Табличное отображение всех заказчиков

- Каждой записи присваивается уникальный ID

Клиентская часть

- при вводе ID в форму клиент попадает на страницу статистики, где показаны все вышеуказанные поля, кроме комментария администратора. Поля он менять не может, только статистика.

12 лет назад
medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
WooDFox
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$60
1 день
Если честно - я в шоке. Сделано не просто хорошо, а, не побоюсь слова - идеально. Мало того, что было выполнено все по ТЗ, еще и реализация сделана намного функциональнее, чем я думал. Предусмотрены многие моменты, о которых я вначале не подумал. Скрипт элементарно настраивается и моментально работает. Исполнитель понятливый, контактный и креативный. В общем - планирую с ним работать по всем заказам, контакты взял на будущее. Спасибо, WooDFox. Всем настоятельно рекомендую, лучший из тех, с кем мне довелось работать последние несколько лет.
Отличный заказчик, понравилось работать. Хорошее, четкое ТЗ позволило в кратчайшие сроки и без разногласий выполнить задание. Своевременная оплата. Рекомендую.