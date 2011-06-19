Обновление заказов

Есть интернет-магазин, на нем есть товары, к каждому товару присвоен артикул. Товары берутся с определенного сайта, на нем постоянно меняются статусы "В наличии" "Не в наличии" товар.

Нужно чтобы на моем сайте после нажатия на кнопку "Проверить наличие товара" посылался запрос на сайт откуда я беру товары и именно на тот товар на котором я нажал кнопку и высвечивалась надпись "В наличии" "Не в наличии"

Желательно реализовать без обновления страницы.

В заявке указываем цену и сроки. Движок самописный.