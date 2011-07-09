Необходимо разработать каталог для Joomla

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок222 просмотра
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Добрый день.

Есть сайт на Joomla.

Необходимо разработать модуль для Joomla - каталог магазинов, товаров.

Примерный функционал аналогично как http://www.manschoice.ru

(исключить разделы "новости" и "русский/английский").

В случае если вдруг есть уже готовое решение (готовый подобный модуль для Joomla), то встроить на сайт и адаптировать.

Интересует цена, сроки.

Требования к специалисту:

- отличное знание Joomla;

- опыт написания собственных модулей для Joomla;

- наличие положительных отзывов;

- портфолио;

- порядочность, ответственность.

Жду предложений.

С уважением, Максим

Joomla
12 лет назад
seomaxim
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$240
10 дней
Алексей - очень хороший специалист по Joomla. Оперативно написал нужный компонент каталога и встроил его на сайт. Причем добавил еще очень полезный дополнительный функционал помимо описанного мной ТЗ. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Мне было очень комфортно работать с Максимом. Очень чёткое ТЗ значительно облегчило работу. Оплату получил вовремя и в оговоренном объёме. Рекомендую сотрудничать с этим заказчиком.
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