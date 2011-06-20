Исправить ошибку в CMS Wordprtss

Нужен программист/группа PHP+MYSQL Задача - переделать существующий рабочий скрипт, сделать его безопасным, добавить функционал. Необходимые знания - php, mysql, css (ajax желательно) Требования - качественно и быстро, что ж поделать ) скайп trafflow
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одном из своих сайтов, при разных действиях в админке Wordprtss, возникают одна или несколько, в разных вариациях, нижеприведенных ошибок.
-----------------------------------------------------------
Проверьте права доступа для следующих директорий (/constructor - это тема для Wordprtss. - мое примечание)
* /home/allabout/public_html/wp-content
* /home/allabout/public_html/wp-content/constructor
* /constructor
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2051
Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2060
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php:2060) in /home/allabout/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 897
--------------------------------------------------------
В других сайтах, тоже на Wordprtss и с той же темой, постоянно висит напоминание:
Проверьте права доступа для следующих директорий
* /home/allabout/public_html/wp-content
* /home/allabout/public_html/wp-content/constructor
* /constructor
--------------------------------------------------------
С правами доступа все в порядке на 100%, хотя ошибки и появились при переезде всех сайтов на другие, разные хостинги, но права я научился усстанавливать еще лет 5 назад :)
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть законченный по ТЗ сайт. Но на сайте нашлось большое кол-во багов (небольшие, но кол-во приличное). Требуется все поправить. Для этого требуется очень хорошие знания Ajax, JS, Jquery, PHP (ООП), MysqL. Срок 5 дней. Бюджет примерный ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые! Необходим движок, рабочий, установленный на тему голосования. Аналог http://battleofbrands.ru/ и других похожихВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужно залить полу готовый сайт туроператора на сервер. Доработать, т.е. внедрить модули связанные с бронированием и оплатами. Также подкорректировать главное меню. Оптимизировать сайт для большинства браузеров. Сайт сделан в программе (визуальный конструктор) «Web Easy». ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Надо сверстать урезанную версию сайта и интегрировать управление в имеющуюся самописную цмс. Подробную информацию выдам при общении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $70
Добрый день! Биржа: Miralinks.ru Задание/ Подробно обсудим в личной переписке. Выслушаю ваши предложения. С уважением, Никита.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Необходим Интранет-проект со следующими функциями: 1. Фактически - это свалка документации, разделенной по рубрикам. Файлы будут лежать физически на диске (не база!). 2. В рубриках лежит список файлов. Список рубрик и документов иерархический, у документа и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для службы доставки суши требуется создать сайт. Заказчик подобрал, что бы ему хотелось видеть: http://www.sushi-profi.ru/ http://www.justsushi.ru/ Первый сайт предпочтительнее, но второй проще :) Задача: - нарисовать дизайн по требованиям заказчика (пока под вопросом! заявки оставляйте, указывайте цену за изготовление с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть http://livescore.betradar.com/?alias=bwin&subdomain=BAW&language=ru&countryid=804&usercountryid=804 нужно сделать ее отображение на любом другом сайте в iframe, чтобы можно было наложить баннер как в приложенной странице, которая прекрасно работает у меня на компе, но при выкладке в инет перестает p.s. если невозможно сделать, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеется скрипт который делает зеркало с одного домена на другом через curl не совсем корректно работает, скрипт небольшой 100 строчек кода, заточен под опредёлнную струтуру сайтов с которых будет парситься контент.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад