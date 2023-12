Исправить ошибку в CMS Wordprtss

На одном из своих сайтов, при разных действиях в админке Wordprtss, возникают одна или несколько, в разных вариациях, нижеприведенных ошибок.

Проверьте права доступа для следующих директорий (/constructor - это тема для Wordprtss. - мое примечание)

* /home/allabout/public_html/wp-content

* /home/allabout/public_html/wp-content/constructor

* /constructor

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2051

Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2060

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php:2060) in /home/allabout/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 897

В других сайтах, тоже на Wordprtss и с той же темой, постоянно висит напоминание:

Проверьте права доступа для следующих директорий

С правами доступа все в порядке на 100%, хотя ошибки и появились при переезде всех сайтов на другие, разные хостинги, но права я научился усстанавливать еще лет 5 назад :)