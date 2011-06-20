Исправить ошибку в CMS Wordprtss

Веб-программированиеЗавершен5 заявок144 просмотра
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На одном из своих сайтов, при разных действиях в админке Wordprtss, возникают одна или несколько, в разных вариациях, нижеприведенных ошибок.

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Проверьте права доступа для следующих директорий (/constructor - это тема для Wordprtss. - мое примечание)

* /home/allabout/public_html/wp-content

* /home/allabout/public_html/wp-content/constructor

* /constructor

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2051

Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/allabout:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php on line 2060

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/allabout/public_html/wp-includes/functions.php:2060) in /home/allabout/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 897

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В других сайтах, тоже на Wordprtss и с той же темой, постоянно висит напоминание:

Проверьте права доступа для следующих директорий

* /home/allabout/public_html/wp-content

* /home/allabout/public_html/wp-content/constructor

* /constructor

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С правами доступа все в порядке на 100%, хотя ошибки и появились при переезде всех сайтов на другие, разные хостинги, но права я научился усстанавливать еще лет 5 назад :)

12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
2 дня
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