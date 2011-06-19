Доработка сайта в Киеве

Нужно залить полу готовый сайт туроператора на сервер. Доработать, т.е. внедрить модули связанные с бронированием и оплатами. Также подкорректировать главное меню.

Оптимизировать сайт для большинства браузеров.

Сайт сделан в программе (визуальный конструктор) «Web Easy».

Есть домен и реквизиты на него.

Надо брать хостинг с удобным управлением для админа.

Предлагать (предположительно) свои цены и условия, желательно ознакомится с портфолио.

Возможно рассмотрение дальнейшего сопровождения и администрирования сайта

Т/З не существует, все объяснения, пожелания и требования по скаипу, или при личной встрече.

SKYPE: bluher777. Эл. Почты: [email protected]; [email protected].

Желательно иметь дело с исполнителем из Киева.

(+380) 93 481 66 18, (+380) 95 570 84 11.

C уважением Георгий.