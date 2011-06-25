Допиливание Джумла 1.5.9 + sobi + marketplace

Суть задачи такова: Нужно парсить только свежие обьявления о продаже подержанных автомобилей. (как только обьявление заносится в базу) Парсим с auto.ru, irr.ru, avito.ru Уведомления о выходе обьявлений должны приходить на почту либо в скайп. Так вот, от вас бюджет ...