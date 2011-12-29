Сервис парсер auto.ru, irr.ru, avito.ru

Веб-программированиеЗавершен7 заявок346 просмотров
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Суть задачи такова:

Нужно парсить только свежие обьявления о продаже подержанных автомобилей.

(как только обьявление заносится в базу)

Парсим с auto.ru, irr.ru, avito.ru

Уведомления о выходе обьявлений должны приходить на почту либо в скайп.

Так вот, от вас бюджет по разработке такого сервиса под ключ.

Понадобится дальнейшее сопровождение ресурса при изменении структуры сайтов.

12 лет назад
GooldMine
Кирилл 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
WooDFox
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$300
7 дней
Отличный исполнительный легкий в общении человек. Прекрасный специалист. Помог доработать ТЗ. Работает на результат. Все работы точно в срок. Получил именно то что нужно по приемлемой цене. Очень доволен. Продолжаю сотрудничать.
Отличный заказчик! Очень приятно было работать, надеюсь на продолжение сотрудничества. Все требующиеся ресурсы предоставил в срок, оплата своевременная.
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