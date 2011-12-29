Сервис парсер auto.ru, irr.ru, avito.ru

Суть задачи такова:

Нужно парсить только свежие обьявления о продаже подержанных автомобилей.

(как только обьявление заносится в базу)

Парсим с auto.ru, irr.ru, avito.ru

Уведомления о выходе обьявлений должны приходить на почту либо в скайп.

Так вот, от вас бюджет по разработке такого сервиса под ключ.

Понадобится дальнейшее сопровождение ресурса при изменении структуры сайтов.