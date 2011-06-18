Доработка скрипта рассылки

Скрипт должен запускаться под linux. Язык любой. все в т.з в приложении. жду предложений с суммой и сроком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправление и доработка скрипта почтовой рассылки, см архив с файлом ТЗ и скриптом. После завершения работы нужна будет подробная информация, где какие коды были изменены или добавлены - лучше всего в документе word другим цветом, для самостоятельного переноса в дополнительные файлы.
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