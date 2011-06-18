Доработка скрипта рассылки

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Исправление и доработка скрипта почтовой рассылки, см архив с файлом ТЗ и скриптом. После завершения работы нужна будет подробная информация, где какие коды были изменены или добавлены - лучше всего в документе word другим цветом, для самостоятельного переноса в дополнительные файлы.

12 лет назад
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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