Доработка сайта на Yii

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исправление ошибок написанном на фреймворке Yii.

Допрограммирование отдельных разделов сайта.

Знание фреймофорка Yii обязательное.

Более подробные замечания по сайту смогу выслать лично при переписке.

12 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Функция на php

    $25

    Необходим класс, содержащий два метода. На входе число из 9ти цифр (номер телефона без первой 8) Следует определить, относится ли номер телефона к емкости одного из мобильных операторов России, и какому конкретно региону. Первый метод возвращает название региона ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Высокопроизводительный скрипт на перл

    $50

    Для архитектуры защиты от ддоса, нужен скрипт на перле, небольшая формочка с цифровой капчей. Алгоритм такой: Юзер зашел на ваш скрипт, ввел капчу, нажал - отправить. Если ввел не верно - ошибка, ввел правильно - отправился ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Расширение функционала компонентами Joomla

    1) Свидания. Компонент «свидания» с модулями отображения. В пользовательской части компонент показывается с определенным материалом. В позиции с названием «Условия». Данный компонент показан с выбранным материалом из заданной категории. Пример представлен на рисунке: свидание.jpg. Снизу рисунка ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна помощь квалифицированного js-программиста

    В HTML-шаблоне с формой, есть 2 селекта (Марка машины, Модель Машины) Необходимо сделать связку (желательно через AJAX) чтобы при выборе определенной марки машины отображался список моделей. mysql-база связок есть Главная проблема в том, что селекты нестандартные, стилизованные с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать вывод всех рубрик, Wordpress

    Здравствуйте! Нужно сделать вывод всех рубрик и записей которые находятся в них. Т.е. идет в начале название и ниже все записи которые есть в этой рубрике (с названием и текстом записи) и так со всеми рубриками. И ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla.

    Необходимо сделать сайт на Joomla используя тему "YooTheme - Vox" и компонент электронных объявлений "Listbingo 1.3.8" таким образом чтобы получился аналогичный по функциональности сайт "http://listbingolite.gobingoo.com/index.php" но без возможности выбора страны и расположения.

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Воспроизведение MP3-аудио на сайте в онлайн

    Нужен такой же аудио-плеер, как на сайте: http://megalyrics.ru/ Но копировать дизайн и функционал полностью не нужно. Необходимые функции такие: Воспроизведение музыки без перезагрузки при переходах по страницам на сайте, то есть автономное проигрывание "списка песен по умолчанию". А так ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упорядочить загрузку js и css в WP

    $20

    По плагину cforms: убрать подгрузку стилей и скрипта на все страницы сайта, оставить только на одной (Обратная связь). По плагину highslide.js: загружаться должен на страницах статей (описаний курсов) и разделов. На остальных не должен (в ...

    CSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад