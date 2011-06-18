Воспроизведение MP3-аудио на сайте в онлайн

Необходимо сделать вебформу PHP которая: 1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х) 2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен такой же аудио-плеер, как на сайте: http://megalyrics.ru/
Но копировать дизайн и функционал полностью не нужно.
Необходимые функции такие:
Воспроизведение музыки без перезагрузки при переходах по страницам на сайте, то есть автономное проигрывание "списка песен по умолчанию".
А так же создавать свои плейлисты из "списка песен по умолчанию" без регистрации (кукис по IP).
Расположение плеера такое же как и на примере сайта "megalyrics", то есть при прокрутки страницы в низ интерфейс плеера всегда на переднем плане сверху.
Интеграция плеера нужна для Joomla 1.6
Интересуют стоимость и сроки.
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