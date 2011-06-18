Воспроизведение MP3-аудио на сайте в онлайн

Нужен такой же аудио-плеер, как на сайте: http://megalyrics.ru/

Но копировать дизайн и функционал полностью не нужно.

Необходимые функции такие:

Воспроизведение музыки без перезагрузки при переходах по страницам на сайте, то есть автономное проигрывание "списка песен по умолчанию".

А так же создавать свои плейлисты из "списка песен по умолчанию" без регистрации (кукис по IP).

Расположение плеера такое же как и на примере сайта "megalyrics", то есть при прокрутки страницы в низ интерфейс плеера всегда на переднем плане сверху.

Интеграция плеера нужна для Joomla 1.6

Интересуют стоимость и сроки.