Серфер по сайтам

Необходимо сделать вебформу PHP которая: 1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х) 2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма ...
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Необходим скрипт серфера по сайтам. Суть такая:
1. В скрипте указывается список прокси.
2. Указывается список сайтов, по которым надо проти, сайты на одинаковом движке.
3. Скрипт заходит на сайт, выбирает новость для просмотра. Количество просмотренных новостей указываются в настройках.
4. В некоторых новостях рендомно переходит по ссылкам.
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