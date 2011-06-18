Серфер по сайтам

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Необходим скрипт серфера по сайтам. Суть такая:

1. В скрипте указывается список прокси.

2. Указывается список сайтов, по которым надо проти, сайты на одинаковом движке.

3. Скрипт заходит на сайт, выбирает новость для просмотра. Количество просмотренных новостей указываются в настройках.

4. В некоторых новостях рендомно переходит по ссылкам.

12 лет назад
Hsite2k
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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