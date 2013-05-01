Модуль частных объявлений Joomla 1.5.13

Необходимо настроить систему рассылки подписчикам на сайте. Число подписчиков стало больше лимитов хостинга, необходимо подобрать нужный вариант (программа, сторонняя служба итд) и все настроить. Пишите на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать модуль частных объявлений для сайта sadovniki.by
Основные разделы взять из каталога http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html
Шесть областей Беларуси
Разместить объявления могут только зарегистрированные пользователи (регистрация людей нужна только для данного модуля)
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