Модуль частных объявлений Joomla 1.5.13

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Требуется разработать модуль частных объявлений для сайта sadovniki.by

Основные разделы взять из каталога http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html

Шесть областей Беларуси

Разместить объявления могут только зарегистрированные пользователи (регистрация людей нужна только для данного модуля)

Joomla
12 лет назад
saitby
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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