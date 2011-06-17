Скрипт добавления в закладки

Здравствуйте! Нужна яваскрипт функция для добавления страницы в закладки. Должна работать во всех броузерах.

Та функция которую я использую - работает только в експлорере и старых версиях ФФ и оперы. Не работает в Хроме совсем.

Может быть у кого-то есть такой скрипт?

Функцию вызываю из флеш баннера. Тут: arcadina.ru (под шапкой)