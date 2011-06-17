Вставка ключевых слов из текста

Нужно разработать программу, которая будет искать заданные слова (выражения) в тексте HTML, и в зависимости от того, есть ли данное слово в тексте – вставлять нужное ключевое слово в этот файл в нужном месте.

Желательно (но не обязательно) написать программу на Delphi 7, с последующим предоставлением исходников.

Задание в приложении.