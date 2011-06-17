Верстка и программирование туристического сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок246 просмотров
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Верстка и прграммирование туристического сайта + выложить на хостинг готовый продукт.

Требования:

1) Не допускается срыв оговореных сроков

2) Полное соответствие с ТЗ и макетом

3) Адаптация под Win, linux и оговореные браузеры

12 лет назад
Om-to
Олег 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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