Натянуть сайт на CMS Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Натянуть сайт на CMS Битрикс

Сайт на CMS Битрикс

Бюджет 4000 рублей.

Макеты в HTML готовы, но нужно их поправить.

Оплата поэтапная или во время сдачи.

Начинаете на своём хостинге, потом переносите на мой с моей лицензией.

Обсудить можно в icq:1194314

ТЗ и макеты PNG zalil.ru/31195584

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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