Разработать дополнения

Доброго времени суток.

Есть задачка на сайте http://emusic.md/ для мастера))) нужно сделать для каждой песни свою страницу, с возможностью редактирования с админки.

Подробнее: К примеру есть страница с песнями http://emusic.md/?string=Alexandra+Stan (берутся с ВК) нужно сделать так чтобы при нажатии на кнопочку (подробнее о песни) переходило на страницу с отдельной информацией о песни (название, исполнитель, время). Сейчас делали но сделали не правильно, при заходе на страницу он делал хэш всех песен на странице, что и заставляла тормозить сервер и выдачу.

Жду ваших заявок)))