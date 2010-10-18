Разработка биллинг-системы на Ruby on Rails

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Для разработки простенькой биллинг-системы (права доступа, пополнение баланса) требуется Ruby on Rails программист.

Работа не сложная, учитывая что 70% можно собрать из готовых частей :)

В основном что нужно:

1. Регистрация пользователя, редактирование профиля

2. Админка, вход в нее, т.е уже нужны разделения прав

3. Кнопка у клиента - пополнить баланс, система WebMoney, никакого создания счетов, просто пополнение баланса

4. Список клиентов, а также успешных переводов в админке

Очень жалетельно исполнение с использование ExtJS+AJAX.

Указывайте примерную стоимость и сроки.

13 лет назад
Pawnsu
Роман 
33 годаБельгия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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