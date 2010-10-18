Разработка биллинг-системы на Ruby on Rails

Нужен парсер для ebay.com - чтобы материалы стягивались на движек ДЛЕ. Просьба - оставлять предложения, только людям с опытом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки простенькой биллинг-системы (права доступа, пополнение баланса) требуется Ruby on Rails программист.
Работа не сложная, учитывая что 70% можно собрать из готовых частей :)
В основном что нужно:
1. Регистрация пользователя, редактирование профиля
2. Админка, вход в нее, т.е уже нужны разделения прав
3. Кнопка у клиента - пополнить баланс, система WebMoney, никакого создания счетов, просто пополнение баланса
4. Список клиентов, а также успешных переводов в админке
Очень жалетельно исполнение с использование ExtJS+AJAX.
Указывайте примерную стоимость и сроки.
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