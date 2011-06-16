Создание и внедрение скриптов на работающем сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Создание интерфейсов на javascript+jQuery. Довольно большой объем работы.

13 лет назад
sagost
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
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