Скрипт отправки сообщений на твиттер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Есть файл с данными URL;TW_LOGIN;TW_PASS;

нужно сделать php скрипт который каждую минуту отправлял на один из указанных акков 1 сообщение ( по очереди)

т.е. в каждую минуту отправляется 1 сообщение на одно из твитеров указанных в списке ( в порядке очереди).

Запуск скрипта через браузер ( перегрузка страницы) , что бы крон не задействовать

13 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад