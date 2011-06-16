Скрипт отправки сообщений на твиттер

Есть файл с данными URL;TW_LOGIN;TW_PASS;

нужно сделать php скрипт который каждую минуту отправлял на один из указанных акков 1 сообщение ( по очереди)

т.е. в каждую минуту отправляется 1 сообщение на одно из твитеров указанных в списке ( в порядке очереди).

Запуск скрипта через браузер ( перегрузка страницы) , что бы крон не задействовать