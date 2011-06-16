Требуется phpBB 3.08 доработка

Доброго времени суток. У меня есть сайт доска объявлений на скрипте Profi Board Elite. Хотелось бы наполнить доску информацией для раскрутки. Знаю, что существуют скрипты для парсера (либо граббера) с досок OLX, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо на основе форума phpBB 3,08 сделать возможность проводить аукционные торги, открытие новых тем аукционных, объявление победителя итп, предпочтение человеку из Киева с которым реально можно встречаться и обсуждать рабочие моменты
приблизительно что надо (возможна некоторая коррекция по ходу работы):
Аукционная тема (значком в общем списке выделять, нет сообщений ,популярная,закрытая)
Новая Кнопочка открыть аукцион
При открытии: (Кроме стандартных полей)
Время до закрытия (сутки - 3 - 7 - 14 - месяц), до даты выбор из календаря, закрытие по истечении срока при входе в тему и по крону
поле: стартовая цена + поле: выбор из списка валют
поле: шаг аукциона, местонахождение лота, доставка зарубеж, минимальная цена продажи, в той же валюте что и стартовая цена (ставить автоматом)
поле: цена блиц (в теме отображается, и при нажатии, закрывается тема и нажавший объявляется победителем)
после открытия темы, новое сообщение только с заполненым полем ставка,
в первом сообщении ввести поле текущая ставка, если ничего нет то прочерк, если есть отобразить число, и возле него ссылка история ставок, при нажатии на которую отобразятся все сделанные ставки, с пречнем ников их сделавших
по истечении строка открытия лота, закрыть тему, если есть ставки, проверить если указана минимальная продажная цена, проверить достигнута ли она если да или её нет, то написать сообщение победитель - и ник - сумма ставки
удаление перемещение темы по проишествии времени указанного в админке,в раздел который указали в админке, по крону и (или) при попытке просмотра темы
учитывать права доступа к форуму, т. е кто может отвечать тот и может делать ставки, люди из списка недругов автора темы не могут участвовать
В админке возможность выбирать разделы в которых включены такие темы, возможность отключать эти дополнительные поля
в основном это все, приблизительно как это должно выглядеть с точки зрения пользователей в прицепленном архиве
бюджет на задание может быть обсуждаем, предпочтение людям с отзывами, или портфолио
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