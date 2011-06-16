Требуется сделать простенькую форму HTML, PHP

Доброго времени суток. У меня есть сайт доска объявлений на скрипте Profi Board Elite. Хотелось бы наполнить доску информацией для раскрутки. Знаю, что существуют скрипты для парсера (либо граббера) с досок OLX, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать форму на html, php.
Три поля для ввода чисел, кнопка "Расчет".
При нажатии на кнопку выводится результат вычислений.
Все.
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