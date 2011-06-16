Flash проигрыватель аналог ВКонтакте

Нужно создать плэер, привязка идет в движке InstantCMS к пользователям (возможность загружать медиа у пользователей файлы в движке присутствует), нужно создать сам плэер с возможностью плэйлиста и сделать взаимодействие плэера с загруженными пользователем песнями.

Возможно чтото можно взять уже из существующих разработок, которые можно найти в сети, тогда по сути нужна будет интеграция (оплата не изменится).