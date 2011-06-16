Flash проигрыватель аналог ВКонтакте

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$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Нужно создать плэер, привязка идет в движке InstantCMS к пользователям (возможность загружать медиа у пользователей файлы в движке присутствует), нужно создать сам плэер с возможностью плэйлиста и сделать взаимодействие плэера с загруженными пользователем песнями.

Возможно чтото можно взять уже из существующих разработок, которые можно найти в сети, тогда по сути нужна будет интеграция (оплата не изменится).

13 лет назад
SlonNRG
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Azag-Thoth
Владимир 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$140
2 дня
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