Написать js скрипт для Photoshop CS5

$50
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Написать js скрипт для Photoshop CS5:

В фотошопе есть стандартный сценарий "Экспортировать слои в файлы" надо сделать что то подобное.

Функционал:

- Сохранение видимого слоя.

- Сохранение должно быть по схеме "Сохранить для Web и устройств" со всеми выходными настройками.

- Имя сохраняемого файла берется из название открытого документа

- Подстановка префиксов к имени файла

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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