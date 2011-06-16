Скрипт-парсер информации из сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок212 просмотров
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Здравствуйте.

Небходимо написать скрип, который будет заходить на страницы сайта, и копировать по регулярным выражением определенную информацию в txt файлы.

Жду предложений со сроками и ценами. Подробное ТЗ исполнителю.

13 лет назад
GBuilder
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)