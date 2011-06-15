Доработка проекта на PHP

Необходимо доделать проект.

СМS саписная.

Сроки - на вчера...

Проект состоит из 3-х частей. каждая часть на своем адресе.

Роял ( http://royalwritingservices.com ) - это для клиентов, которые заказывают работы.

Топ ( http://topwritingservices.com ) - для врайтеров

Админ - для администраторов

Готовность проекта 50-60 %. фактически надо все собрать, где-то дописать и т.д..

для админки шаблоны сверстаны, но программинг не делался.

За деталями обращайтесь в аську. 107306485 либо скайп: ihor.porokhnenko