Доработка проекта на PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Необходимо доделать проект.

СМS саписная.

Сроки - на вчера...

Проект состоит из 3-х частей. каждая часть на своем адресе.

Роял ( http://royalwritingservices.com ) - это для клиентов, которые заказывают работы.

Топ ( http://topwritingservices.com ) - для врайтеров

Админ - для администраторов

Готовность проекта 50-60 %. фактически надо все собрать, где-то дописать и т.д..

для админки шаблоны сверстаны, но программинг не делался.

За деталями обращайтесь в аську. 107306485 либо скайп: ihor.porokhnenko

PHP
13 лет назад
dhana
Игорь 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
spb_nod
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
10 дней