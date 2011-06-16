Сделать верстку на портал

Необходимо написать два допа для портала. Надо вывести блок , подгружающий новость с другого сайта, а также блок , в котором будет размещаться информация из админки. Движок IPB с интегрированным в него Danneo. ...
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