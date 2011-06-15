Разработать мини-сайт на основе вики-движка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Сайт визуально является частью другого, существующего сайта, использует его систему авторизации пользователей.

Механизм работы:

Администратор вводит страницу книги, дает ее описание, вводит структуру книги.

Зарегистрированные пользователи имеют возможность добавлять разделы,

заполнять разделы, дополнять существующие статьи.

В каждой статье указываются авторы - по заполненным Фамилии, Имени в

профиле.

Незарегистрированные пользователи имеют возможность просматривать книгу без ограничений.

Редактировать - только зарегистрированные пользователи.

Верстка - отличается от вики. Имеется несколько типов заголовков, выделение абзацев, предустановленный шрифт для основного текста.

Модераторы могут закрывать разделы для редактирования и видеть последние добавления в книгу.

13 лет назад
vorotinskij
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад