Выкачать/распарсить/создать каталоги автозапчастей

Требется разместить на сайте иллюстрированные каталоги запчастей для основных марок авто

пример реализации http://www.elcats.ru/bmw/

возможно у кого-то есть уже готовые, кто раньше делал подобную работу...

можно выкачать с др сайтов или с дисков от производителей...

указывайте цену за каталог по 1 марке