Выкачать/распарсить/создать каталоги автозапчастей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Требется разместить на сайте иллюстрированные каталоги запчастей для основных марок авто

пример реализации http://www.elcats.ru/bmw/

возможно у кого-то есть уже готовые, кто раньше делал подобную работу...

можно выкачать с др сайтов или с дисков от производителей...

указывайте цену за каталог по 1 марке

13 лет назад
samcool
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад