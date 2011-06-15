Выкачать/распарсить/создать каталоги автозапчастей

Есть исходный код: function BackTrace($srcarr, $cnt = 0, $arr = array(), $mask = array()) { $length='10'; if ($cnt == $length) { echo "'".implode('', $arr)."',". ' '; return; } ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требется разместить на сайте иллюстрированные каталоги запчастей для основных марок авто
пример реализации http://www.elcats.ru/bmw/
возможно у кого-то есть уже готовые, кто раньше делал подобную работу...
можно выкачать с др сайтов или с дисков от производителей...
указывайте цену за каталог по 1 марке
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