Разработка и внедрение системы заказов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка и внедрения системы управления заказами, аналогично системе yoybuy.com c возможностью расширенного функционала в плане формирование отчетности в формате Excel и выставления счетов.

Внедрить систему заказов необходимо на движок Joomla.

Срок исполнения 1 месяц или по договоренности.

13 лет назад
postulat
Дмитрий 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад