Внести изменения на сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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1.Каталог: позволяет создавать базу данных недвижимости, вносить новые объекты и предоставлять пользователю сайта доступ к хранимой информации. Каталог пополняется посредством импорта данных из файла в XML-формате. Требуется: в админке реализовать возможность вручную внести новые объекты и редактировать данные существующих объектов.

2. On-Line проверка статуса заявки: модуль информирует посетителей о статусе принятой к рассмотрению заявки. Модуль состоит из 2 частей: интерфейсная часть, доступная посетителям сайта и системная часть, предназначенная для синхронизации информации с основной базой данных, посредством загрузки файлов, определенного формата. Требуется: реализовать возможность удаления заявок вручную.

3. Реализовать на сайте on-line заказ заявок для посетителей в электронном виде.

Сайт работает на easycms.

13 лет назад
sargon75
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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