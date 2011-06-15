Внести изменения на сайт

1.Каталог: позволяет создавать базу данных недвижимости, вносить новые объекты и предоставлять пользователю сайта доступ к хранимой информации. Каталог пополняется посредством импорта данных из файла в XML-формате. Требуется: в админке реализовать возможность вручную внести новые объекты и редактировать данные существующих объектов.

2. On-Line проверка статуса заявки: модуль информирует посетителей о статусе принятой к рассмотрению заявки. Модуль состоит из 2 частей: интерфейсная часть, доступная посетителям сайта и системная часть, предназначенная для синхронизации информации с основной базой данных, посредством загрузки файлов, определенного формата. Требуется: реализовать возможность удаления заявок вручную.

3. Реализовать на сайте on-line заказ заявок для посетителей в электронном виде.

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