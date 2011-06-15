Распарсить сайт

Создать уникальный сервис (Наподобии ZIPPRO.RU), позволяющий заработать на файлах. Его особенность заключается в том, что пользователю предлагается отправить SMS только после того, как он скачал файл. Что нужно, Сервис – программно-аппаратный комплекс, позволяющий упаковывать и шифровать партнерский ...