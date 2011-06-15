Создать аналог сервиса

Создать уникальный сервис (Наподобии ZIPPRO.RU), позволяющий заработать на файлах. Его особенность заключается в том, что пользователю предлагается отправить SMS только после того, как он скачал файл.

Что нужно,

Сервис – программно-аппаратный комплекс, позволяющий упаковывать и шифровать партнерский материал в архив, который в последствии будет передан конечному пользователю.

Архиватор – используемая партнером для создания архива.

Партнерскую программу.