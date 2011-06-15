Подправить скрипт на php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Есть скрипт - плагин к phpBB3. Фактически это просто хук, который вызывает определенное действие.

Если PHPBB работает сам по себе, то скрипт отрабатывает нормально. Если форум встроен в другой сайт (url меняется) - скрипт не срабатывает.

PHP
13 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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