Нужно сделать флеш для логотипа

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать флеш для логотипа

13 лет назад
igor_mil
Игорь 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по техзаданию

    Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шахматы онлайн

    $1500

    Здравствуйте. Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax не какого флеша! Требуется держать большие нагрузки и при том выводить постоянно актуальную информацию. Есть подробное ТЗ с иллюстрациями. Заинтересован в человеке (или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка webasyst. Срочно.

    1. Изменить отображение технических характеристик товара . Вывод будет производить по точной аналогии с http://spb.onno.ru/ru/witem/20669 2. Изменить отображение вывода изображений продукта. Вывод изображений будет производить по точной аналогии с http://stylus.com.ua/ru/products/details/35126/index.html 3. Разработка модуля, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт с автопарсером контента (CMS)

    Надо скрипт который индексирует другие сайты и наполняет контент автоматически.. Ето должен быть поисковик файлов с СЕО страницами.. Кратко говоря надо клон например етого сайта: http://www.megasearchupload.com/ Цену сразу пишите

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пакетное сохранение веб-страниц

    Выбрав из селекта (1) (см. картинку- приложение) список результатов, нужно перейти на подробную страницу результата (2) и сохранить эту страницу в папку с одноименным селекту (1) названием. Сохранить страницы всех результатов, учитывая постраничность выборки (3) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка nginx + скрипты по мануалу

    Нужно настроить nginx и скрипты по мануалу отсюда: http://uppod.ru/talk_2697 Так же нужно решить проблему почему не работает псевдостриминг во влеш плеере (проблема настройки сервера, не плеера) Можно разбить работу на двух исполнителей.

    Nginx
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка видео портала (tube)

    $1200

    Проект на базе движка kernel-video-sharing.com Движок имеет встроенный "конструктор" и кастомизатор, необходимо в его рамках создать несколько модулей, а так же доработать базовые. Возможнсти скрипта хорошо документированы на русском языке. Так же необходимо прикрутить к движку некоторые ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад