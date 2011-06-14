Пакетное сохранение веб-страниц

Проект на базе движка kernel-video-sharing.com Движок имеет встроенный "конструктор" и кастомизатор, необходимо в его рамках создать несколько модулей, а так же доработать базовые. Возможнсти скрипта хорошо документированы на русском языке. Так же необходимо прикрутить к движку некоторые ...
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Выбрав из селекта (1) (см. картинку- приложение) список результатов, нужно перейти на подробную страницу результата (2) и сохранить эту страницу в папку с одноименным селекту (1) названием.
Сохранить страницы всех результатов, учитывая постраничность выборки (3) и выборку всех селектов (1).
Процедуру нужно повторять каждый день, поэтому нужно какоето приложени.
html-пример источника - http://enabea.com/test/
Предлагайте в личку способы реализации.
В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите цену за работу и срок выполнения.
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