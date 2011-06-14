Пакетное сохранение веб-страниц

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Выбрав из селекта (1) (см. картинку- приложение) список результатов, нужно перейти на подробную страницу результата (2) и сохранить эту страницу в папку с одноименным селекту (1) названием.

Сохранить страницы всех результатов, учитывая постраничность выборки (3) и выборку всех селектов (1).

Процедуру нужно повторять каждый день, поэтому нужно какоето приложени.

html-пример источника - http://enabea.com/test/

Предлагайте в личку способы реализации.

В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите цену за работу и срок выполнения.

13 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
16 часов назад
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