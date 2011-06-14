Доработка интернет-магазина на движке Shop-Script

Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать:

1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. В админке сделать отдельный модуль, в котором можно добавлять и править эти данные.

2 – модуль Мы принимаем, в котором разместить логотипы платёжных систем (ЯД, WebMoney....), по нажатию на лого должен осуществляться переход на страницу платёжной системы. В админке так же сделать модуль для управления информацией для этого блока.

3 – переделать работу корзины так, чтобы всё оформление проходило на одном шаге. Сделать отображение фото товара прямо в окне оформления заказа в корзине. Сейчас там выводится просто название товара и его кол-во.

4 – вывести на главную страницу блок Спецпредложения – товар у которого есть атрибут Акция.

5 – сделать выгрузку заказов на фтп в виде файла Exel

Интересует цена каждой доработки? При ответе укажите ссылки на сделанные вами проекты на движках Shop-Script или Вебасист