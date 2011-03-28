OstrowSokr

Александр OstrowSokr

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Магазин подарков "Остров Сокровищ"

Магазин подарков "Остров Сокровищ"

В магазинах необычных подарков «Остров Сокровищ» Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом по весьма приемлемым ценам. Основной тезис нашей компании - работать только напрямую с поставщиками и производителями продукции и постоянно расширять ассортимент подарков и сувениров. В нашем магазине вы найдёте подарки на любой вкус - у нас уже более 10.000 наименований товаров !!!