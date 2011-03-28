OstrowSokr

Нужно сделать адаптивный дизайн для данной страницы сайта - www.393.ru Укажите пожалуйста цену данной работы!
Магазин подарков "Остров Сокровищ"
В магазинах необычных подарков «Остров Сокровищ» Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом по весьма приемлемым ценам. Основной тезис нашей компании - работать только напрямую с поставщиками и производителями продукции и постоянно расширять ассортимент подарков и сувениров. В нашем магазине вы найдёте подарки на любой вкус - у нас уже более 10.000 наименований товаров !!!
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать 6-10 иконок для сайта. Примерно такого плана как во вложении. Пришлите пожалуйста в ответе примеры своих работ и цену за иконку. Напишите сколько вам нужно времени на разработку одной иконки.Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта www.65club.ru требуется создание порядка 20 различных иконок (корзина, меню, новости, каталог товаров ...) Нужны иконки такого плана, как на другом нашем сайте 393.ru, рисованные, мультяшные, но тем не менее в стиле специфики сайта, т.е. НАРД. ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. В админке ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! 1 – ТЗ к шапке во вложении 2 – примеры того, что хотелось бы ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут ...Закрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! 1 – ТЗ к шапке во вложении 2 – примеры того, что хотелось бы получить в итоге, так же во ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! 1 – ТЗ к шапке во вложении 2 – примеры того, что хотелось бы получить в итоге, так же во вложении ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. ...Закрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. В ...Закрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. В админке ...Закрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас). У ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад