XML руссифицированное меню для видеоуроков.

Задача:

Сделать меню для видеоуроков с заставкой.

Варианты решения:

1.Есть различные шаблоны xml_website, заставку изменила-не могу сделать руссифицированное меню и прикрепить видео.

2.Меню в обычном html и прикрепленное видео есть, сделать красивую флеш заставку-варианты тоже есть...не могу все это соединить.

Бюджет:

Бюджет маленький,если кто поможет советом где можно поолезную информацию почитать по XML или помочь с данным проектом-буду весьма благодарна. Пытаюсь самостоятельно изучить и сделать, но программирование никак не поддается.=(

Просьба писать в скайп ejienka3, либо аська 5 пять 9 4 98 два 7 три