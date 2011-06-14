Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему. На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только без нагрузки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
XML руссифицированное меню для видеоуроков.
Задача:
Сделать меню для видеоуроков с заставкой.
Варианты решения:
1.Есть различные шаблоны xml_website, заставку изменила-не могу сделать руссифицированное меню и прикрепить видео.
2.Меню в обычном html и прикрепленное видео есть, сделать красивую флеш заставку-варианты тоже есть...не могу все это соединить.
Бюджет:
Бюджет маленький,если кто поможет советом где можно поолезную информацию почитать по XML или помочь с данным проектом-буду весьма благодарна. Пытаюсь самостоятельно изучить и сделать, но программирование никак не поддается.=(
Просьба писать в скайп ejienka3, либо аська 5 пять 9 4 98 два 7 три
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