Создание интернет-магазина. Мультидомен.

Сайт объявлений купли продажи Нужно сделать сайт объявлений купли-продажи оборудования б/у. Сайт должен быть сделан ТОЛЬКО на Drupal. Графика готова. Нужно сделать только серверную часть и админку. От вас жду писем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужное нам решение представляет из себя интернет магазин с поддержкой мультидоменного размещения товаров и уникальных характеристик для каждого типа товаров.
Техническое задание доступно тут:
https://docs.google.com/document/d/1eUMaLYLA2REOfPfDAPK4eAV2EWoFfgQsrLlO5J-pPlo/edit?authkey=CLyn4YkL&hl=en_US
Идеальный на наш взгляд подход: готовый скрипт + несколько самописных плагинов/модулей.
Будем рады рассмотреть любые предложения!
Спасибо.
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