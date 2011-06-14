Вписать галерею в мой дизайн

Есть мой дизайн, ссылка на страницу: http://books.idraw.ru/ ( все исходники есть)

Необходимо вписать данную галерею в мой дизайн: http://www.oxylusflash.com/files/1013/index.html ( исходники тоже есть)

Конечный формат флеш

и в итоге нужно чтобы получилось как на риснуке (в приложенном файле)