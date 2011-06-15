Поставить шаблон на WordPress

Ищется гуру Друпала для доработок сайта Наш сайт открыт недавно и на начальном этапе был ориентирован на Тюмень в качестве тестовой площадки. На днях мы выходим на Москву и Санкт-Петербург. Что нам необходимо: • по сути, необходима техническая поддержка ...